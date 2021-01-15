Криклій повідомив про нові структури в Укрзалізниці

У рамках структурної реформи Укрзалізниці, що передбачає організаційне та фінансове розділення оператора інфраструктури та перевізника, утворено філію вантажних перевезень «УЗ Карго» та оператора інфраструктури «УЗ Інфра».

Про це поінформував міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінінфрастуктури.

«Реформа залізничних перевезень – одне з ключових завдань, яке ми поставили перед собою в Міністерстві. Планом заходів з реформування залізничного транспорту також передбачено впровадження структурної реформи Укрзалізниці. І ці перетворення вже розпочаті – затверджено нову організаційну структуру УЗ, що відповідає європейським директивам, а також утворено філію вантажних перевезень «УЗ Карго» та оператора інфраструктури «УЗ Інфра». Проте для повноцінної реформи на залізниці вкрай важливим залишається прийняття Верховною Радою законопроєкту «Про залізничний транспорт», що передбачає створення конкурентного ринку перевезень. І я дуже сподіваюсь, що в цьому році це обов’язково відбудеться», - прокоментував міністр.

За його словами, структурна трансформація Укрзалізниці також дозволить забезпечити прозорість фінансових потоків всередині товариства, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.

Як повідомляв Укрінформ, АТ «Укрзалізниця» запустила чат-бот у Вайбері та Teлеграмі з функцією продажу квитків.