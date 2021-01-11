Укрзалізниця запускає чат-бот для продажу квитків у Viber і Telegram

АТ «Укрзалізниця» запустить чат-бот у Viber та Telegram з функцією продажу квитків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Власний чат-бот у Viber та Telegram запускається у співпраці з Visa та технологічним партнером – компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine», – повідомили в компанії.

Укрзалізниця планує розповісти про плани запуску чат-боту на пресконференції 12 січня.