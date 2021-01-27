Рада зробила крок до захисту прав населення за прострочені борги

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості".

Як передає кореспондент Укрінформу, документ підтримали 355 народних депутатів.

"Метою законопроєкту є врегулювання правовідносин, що виникають під час врегулювання простроченої заборгованості, з метою захисту прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів", - ідеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом, зокрема, надається визначення таких термінів, як "врегулювання простроченої заборгованості" та "колекторська компанія".

Проєктом пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості, а саме: дотримуватися вимог етичної поведінки та правил взаємодії з боржником; інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості; укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній; повідомляти Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору; контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень.

Також законопроєкт прописує обов’язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Законопроєкт також пропонує встановити вимоги до взаємодії зі споживачем (його представником) під час врегулювання простроченої заборгованості.

Під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ або індекс особи – представника, правову підставу взаємодії та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – надати підтвердні документи протягом 7 робочих днів.

Законопроєктом пропонується наділити Національний банк України повноваженнями зі здійснення нагляду за дотриманням банками, іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог до взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки).

Очікується, що ухвалення законопроєкту дозволить удосконалити чинне законодавство щодо врегулювання простроченої заборгованості, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, а також забезпечити захист прав споживачів-боржників під час врегулювання простроченої заборгованості.