Кулеба чекає від Сіярто конкретних ідей щодо розвитку двосторонніх відносин

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує від майбутньої зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто конкретних ідей щодо руху вперед у двосторонніх відносинах з повагою один до одного.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна”, передає Укрінформ.

“Завтра мало обмінятися аргументами. Я чекаю від свого угорського колеги і настрій, і конкретні ідеї щодо того, яким чином ми будемо рухатися вперед у двосторонніх відносинах, поважаючи один одного. Ніхто не повинен думати, що можна приїхати у Київ і диктувати тут якісь умови”, - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Планується, що об 11.10 Кулеба та Сіярто проведуть спільну пресконференцію.