Через тарифи Шмигаля кличуть у Раду 26 січня - депутат

Пленарне засідання Верховної Ради 26 січня планується розпочати з заслуховування Прем'єр-міністра з питання тарифів.

Як передає Укрінформ, про це за результатами наради у Голови Верховної Ради голів парламентських фракцій за участі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка і керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболева повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у Телеграм-каналі.

"Перший пленарний день (26 січня) нового року почнеться з заслуховування Прем'єра з питання тарифів", - написав Железняк.

Він також повідомив, що під час наради Прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін (price-cаp) на газ з лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону - до 120 днів). "Ніби як навіть сподіваються на підтримку МВФ у цьому питанні. Буде Вітренко вести сьогодні перемовини", - зазначив депутат.

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"Щодо електрики: уряд хоче дати механізм у вигляді монетизації субсидії замість скасованої пільги", - додав Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Голова ВР Дмитро Разумков зібрав нараду за участі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, керівника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболева і керівників фракцій і груп щодо тарифів на енергоносії для населення.