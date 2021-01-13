Шмигаль анонсував перегляд тарифів на розподіл газу

Уряд спільно з Верховною Радою опрацьовують питання тарифів на розподіл газу.

Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання, яке турбує громадськість і яке ми опрацьовуємо, - питання тарифів на розподіл газу. Так звана абонплата за газ. Хочемо вийти на системне і збалансоване рішення. Зараз НКРЕКП починає ретельну перевірку усіх газопостачальників, що мають найвищі тарифи на розподіл газу. Особливо проблемною є ситуація у невеликих населених пунктах, де функціонують малі оператори газорозподільчої мережі", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що це питання має бути вирішене у найближчий час.

"Зокрема, шляхом внесення профільним комітетом відповідного закопопроєкту. Всі відповідні рішення проговорені", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 12 січня відбулася онлайн-нарада за участю депутатів монобільшості, прем'єра Дениса Шмигаля, в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка та очільника НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. На нараді було представлено два підходи щодо здешевлення вартості газу для населення.

У свою чергу, група депутатів зареєструвала проєкт постанови, яким закликали уряд та НКРЕКП протягом місяця з дня ухвалення документа вжити заходів щодо повернення пільгового тарифу на електроенергію та зниження ціни на газ.

Зі свого боку, Президент України Володимир Зеленський закликав до зниження тарифів на енергоносії для населення.

Фото: КМУ