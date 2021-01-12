Президент підписав закон про е-комунікації

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про електронні комунікації".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в Телеграм-каналі Верховної Ради.

Зазначається, що цей закон встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра. Він визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон “Про електронні комунікації” з пропозиціями Президента.

Спочатку закон про електронні комунікації (№3014) був ухвалений Верховною Радою 30 вересня 2020 року, однак 29 жовтня Президент повернув цей закон до парламенту та запропонував доопрацювати з метою приведення його положень у відповідність до Конституції, усунення прогалин та недоліків.

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1 грудня Верховна Рада направила Закон "Про електронні комунікації" (№3014) на доопрацювання в Комітет з питань цифрової трансформації з пропозиціями Президента.