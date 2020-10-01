Закон про е-комунікації дає нові можливості для поліпшення якості телекомпослуг - Київстар

Ухвалений Верховною Радою Закон «Про електронні комунікації» створює нові можливості для суттєвого поліпшення якості телекомунікаційних послуг, їх доступності для кінцевих споживачів і сприятиме реалізації державної стратегії з цифровізації країни та програми «Держава у смартфоні».

Таку думку президент «Київстар» Олександр Комаров висловив у коментарі Укрінформу.

«Робота над оновленням законодавства у телеком-сфері тривала багато років. Нарешті галузь отримала збалансований закон, який матиме потужний вплив на розвиток в Україні нових перспективних технологій, що стануть базою для розвитку інноваційних продуктів та сервісів», - сказав Комаров.

За його словами, закон має низку важливих новацій. Зокрема, введення в законодавче поле поняття технологічної нейтральності радіочастотного ресурсу. Це дасть можливість телеком-операторам надавати будь-які технології та стандарти зв’язку, використовуючи вже проліцензовані радіочастоти. Відсутність у законодавчому полі України принципу технологічної нейтральності стало причиною того, що наша країна отримала 3G і 4G-зв’язок майже останньою у світі.

Крім того, передбачається можливість передачі, оренди та спільного використання радіочастотного спектра й інфраструктури між учасниками ринку. Це зробить використання радіоспектра більш ефективним, і сприятиме розвитку нових мобільних технологій у віддалених населених пунктах.

Комаров також зазначив, що законом передбачено скасування обмежень на використання номерного ресурсу за технологічною ознакою – оператори зможуть більш ефективно використовувати дефіцитний номерний ресурс та запроваджувати новітні конвергентні рішення, без застарілих регуляторних бар’єрів.

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Передбачається збільшення відповідальності учасників ринку та громадян за незаконне встановлення радіоелектронних засобів – це сприятиме швидкому виявленню та усуненню радіоелектронних завад, що покращить якість зв’язку для кінцевих споживачів.

Також цим документом передбачається встановлення мінімального строку дії ліцензій на радіочастоти до 15 років та прозорий механізм обчислення рентної плати за частоти. Це дає можливість бізнесу прогнозувати свою діяльність у довгостроковому періоді, а інвесторам — мати більшу впевненість для капіталовкладень.

Як повідомляє Укрінформ, Верховна Рада України 30 вересня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3014 «Про електронні комунікації» - «за» проголосували 260 народних депутатів.

Фото: Київстар