Український оператор телекомунікацій “Київстар” встановив 157 нових базових станцій для 4G, завдяки яким доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE отримали ще 432 населених пункти в 17 областях країни.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

“Київстар продовжує розвиток зв’язку 4G у невеликих населених пунктах. Так, відсьогодні жителі ще 432 населених пунктів у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Херсонській, Хмельницькій Черкаській, Чернігівській та інших областях отримали можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету. Зокрема, це Новий Розділ, Лимна (Львівської), Долинська, Нова Прага, Новгородка (Кіровоградської), Срібне (Чернігівської), Зарічанка, Требухівці (Хмельницької), Катеринка (Миколаївської), Сиваське, Новорайськ (Херсонської), Мошни (Черкаської) та інші. На території цих населених пунктів проживає 326 тисяч людей. Отже, відсьогодні вони матимуть можливість користуватись швидкісною мобільною передачею даних у мережі Київстар”, - зазначили в Київстарі.

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За даними оператора, щоб збільшити територію 4G-мережі у цих районах, Київстар включив 157 додаткових базових станцій, з яких 38 базових станцій запущено на частотах GSM-900, а 119 – на частотах GSM – 1800.

Мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G завдяки оптимізації використання діапазону радіочастот 900 МГц. Як наголошують у компанії, це стало можливим завдяки позиції Київстар, який добровільно відмовився від частини свого спектру в цьому діапазону. В результаті телеком-регулятор перерозподілив додатковий спектр між іншими мобільними операторами, і вони отримали смуги радіочастот для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття на частотах 1800 МГц, 2600 МГц і 900 МГц. За час розвитку в Україні технології LTE Київстар під'єднано до швидкісного мобільного інтернету понад 15 тисяч населених пунктів.

Фото: Київстар