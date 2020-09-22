Київстар підключив до 4G ще 75 населених пунктів Київщини

Національний телеком-оператор «Київстар» підключив мережі 4G ще 75 населених пунктів Київської області, де проживає 14 тисяч людей.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар продовжує розвиток зв’язку 4G у невеликих населених пунктах. Так, відсьогодні послуга швидкісного мобільного інтернету доступна мешканцям 75 населених пунктів Київської області - сіл Поліського, Макарівського, Іванківського та Білоцерківського районів. Зокрема, це Розаліївка, Радинка, Страхолісся, Ніжиловичі, Луговики, Варівськ та інші. Таким чином, ще 14 тисяч людей, що проживають на території цих населених пунктів, зможуть користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Щоб збільшити територію 4G-мережі у цих районах, Київстар включив 12 додаткових базових станцій на частотах GSM-900», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що швидкісний мобільний інтернет дає нові переваги для приватного бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг тощо. Адже послуга працює не тільки в приміщеннях, але й на відкритій місцевості, і щоб скористатись мобільною передачею даних не потрібно тягнути дроти в кожен сільський будинок, амбулаторію, або школу – достатньо мати смартфон, який підтримує технологію LTE/4G.

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Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у віддалених населених пунктах завдяки використанню частот діапазону 900 МГц. З цією метою у липні 2020 року оператори розпочали обмін частотами (рефармінг). Рефармінг радіочастот відбувся завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Це дало можливість телеком-регулятору перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття також в інших діапазонах – 1800 МГц і 2600 МГц. Від початку 2020 року оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE майже 6 тисяч населених пунктів. За час розвитку в Україні технології LTE Київстар підключив до швидкісного мобільного інтернету 15 тисяч населених пунктів.

У планах компанії за два роки надавати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України.

Фото: Київстар