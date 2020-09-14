Київстар підключив до 4G ще 14 населених пунктів Одещини

Національний телеком-оператор «Київстар» підключив до мережі 4G ще 14 населених пунктів Одеської області.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«В Одеській області Київстар розширив територію зв’язку 4G, встановивши додаткові базові стації на частотах 900 МГц. У результаті ще у 14 населених пунктах області з’явився доступ до послуг швидкісного мобільного інтернету. Зокрема, це села Мар’янівка, Веселий Кут, Улянівка, Ониськівка та інші. Загалом, завдяки розширенню території зв’язку 4G, доступ до сучасних мобільних технологій отримали ще 6 тисяч наших співгромадян, які проживають у цих населених пунктах», - йдеться у повідомленні.

У Київстар зазначили, що розвиток швидкісного мобільного інтернету створює нові можливості для приватного бізнесу, освіти, дистанційних медичних консультацій, доступу до адміністративних послуг. Адже бездротовий мобільний інтернет на високій швидкості доступний не тільки в приміщеннях, а й на відкритій місцевості, і щоб скористатись його перевагами, не потрібно тягнути дроти в кожен сільський будинок, амбулаторію, або школу – достатньо мати смартфон, який підтримує технологію LTE/4G.

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Як повідомляв Укрінформ, мобільні оператори України прискорили розвиток мереж 4G у віддалених населених пунктах завдяки використанню частот діапазону 900 МГц. З цією метою у липні 2020 оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг). Рефармінг радіочастот відбувся завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Це дало можливість телеком-регулятору перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Київстар продовжує збільшувати 4G-покриття також в інших діапазонах – 1800 МГц і 2600 МГц. Від початку 2020 року оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE майже 6 тисяч населених пунктів. А за два роки розвитку 4G доступ до швидкісного мобільного інтернету від Київстар забезпечено в 15 тисячах населених пунктів.

У планах компанії за два роки надавати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України.

Фото: Київстар