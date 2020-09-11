Київстар збирає заявки для стажування за програмою Returnship 2020

Національний телеком-оператор «Київстар» розпочав другий набір у програму стажувань Kyivstar Returnship для тих, вирішив повністю змінити напрям своєї діяльності або має велику перерву у роботі.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«10 вересня Київстар розпочав другий набір у програму стажувань Kyivstar Returnship. Це проєкт для людей з великою перервою в роботі, а також для тих, хто вирішив повністю змінити напрям діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що взяти участь у конкурсі можуть кандидати будь-якого віку, на даний момент непрацевлаштовані, готові навчатися та отримувати новий досвід у підрозділах IT, роздрібного продажу, корпоративного ринку, управління змінами, маркетингу, HR, фінансів, кібербезпеки, логістики або PR. Анкету на участь у конкурсі можна заповнити до 9 жовтня.

«Київстар першим серед українських роботодавців вирішив звернути увагу на питання працевлаштування спеціалістів, які мають значну перерву в роботі. На жаль, серед роботодавців досі існують стереотипи щодо віку працівників та їх профпридатності для корпорацій. Перерви у стажі значно ускладнюють пошук роботи, а найгірше, що й самі кандидати здебільшого втрачають віру в себе і часто відмовляються навіть від думки відгукнутись на вакансію. Власним прикладом Київстар демонструє: бізнесу під силу дати шанс на повернення в кар’єру і самореалізацію, а натомість отримати ефективних та лояльних спеціалістів», – розповіла директор з управління персоналом та розвитку організації Київстар Оксана Олійник.

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За інформацією компанії, стажування розпочинається 19 жовтня і триває 4 місяці повний робочий день з понеділка по п’ятницю. Київстар офіційно працевлаштовує стажерів та оплачує роботу. Їх супроводжуватимуть наставники, які проконсультують з різних питань, допоможуть відновити чи набути першочергових навичок роботи. Таким чином, учасники проєкту зможуть застосувати власні навички та набути нових.

Як повідомляв Укрінформ, програма Kyivstar Returnship стартувала 2019 року: із 9 стажерів торік після закінчення стажування до колективу компанії приєднались 7 співробітників. За наявності вакансій компанія готова і цього року прийняти на роботу випускників Returnship.

Крім Returnship в Київстар уже три роки діє програма стажування для студентів STARt Yourself. Студенти закріплюють практично знання, здобуті у вищих навчальних закладах, мають можливість запропонувати та реалізувати власні ідеї. Працюють «молодші» стажери за гнучким графіком, поєднуючи роботу з навчанням.

Фото: Київстар