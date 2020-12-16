Парламент ухвалив закон про е-комунікації з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований закон №3014 “Про електронні комунікації” з пропозиціями Президента.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 228 народних депутатів.

Закон визначає правові та організаційні основи державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, а також права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у відповідній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Законом установлено процедуру подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді; удосконалено контроль (нагляд) у сфері електронних комунікацій з метою його спрямування на попередження правопорушень та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на їх території; визначено засади попереднього регулювання, а також перелік регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з істотною ринковою перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг, та повноваження регуляторного органу щодо їх накладання. Також акцентується на доступі до інфраструктури та спільному використанні інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж. Окрім того, встановлено універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи і цінову доступність, до Інтернету та голосового зв’язку.

Зокрема, документ визначає вимоги до структури власності юридичних осіб - постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям (крім юридичних осіб державної форми власності) з метою захисту національних інтересів та національної безпеки в інформаційній сфері.

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Так, у структурі власності на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами не має бути: юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, зареєстрованих в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів, а також осіб без громадянства; фізичних і юридичних осіб, які є резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичних осіб, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи; політичних партій, профспілкових, релігійних організацій та юридичних осіб, які вони заснували; громадян, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.

Також кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб - постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям, можуть бути виключно громадяни України.

Згідно з ухваленим законом, постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за збереження даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, в тому числі щодо: персональних даних споживача. А також факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), в тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, в тому числі щодо розташування термінального обладнання. Водночас, ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112.

Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції та законів України.

Закон "Про електронні комунікації" (№3014), був ухвалений Верховною Радою 30 вересня 2020 року. 29 жовтня Президент повернув цей закон до Верховної Ради та запропонував доопрацювати з метою приведення його положень у відповідність до Конституції, усунення прогалин та недоліків. 1 грудня Верховна Рада направила Закон «Про електронні комунікації» (№3014) на доопрацювання в Комітет з питань цифрової трансформації з пропозиціями Президента.