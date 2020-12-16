Рада відклала розгляд питання про відставку міністра Абрамовського

Верховна Рада зняла з порядку денного пленарного засідання питання про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, оскільки профільний комітет звернувся з проханням дати додатковий час на вивчення цього питання.

Про це під час засідання парламенту повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

“У нас у порядку денному було ще питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення всіх необхідних процедур щодо підготовки його до розгляду в залі. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного”, - сказав спікер.

Народні депутати погодилися з пропозицією.

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Раніше народні депутати прийняли відставку міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив, що до парламенту надійшли заяви на звільнення від міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Спікер доручив комітетам розглянути ці заяви.