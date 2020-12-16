Рада планує звільнити двох міністрів і припинити повноваження депутата

Народні депутати на засіданні Верховної Ради в середу планують звільнити міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту.

Напередодні, наприкінці засідання парламенту у вівторок, Голова ВР Дмитро Разумков оголосив, що до Ради надійшли заяви на звільнення від міністра у справах ветеранів і міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Водночас призначення нових очільників цих відомств порядком денним не передбачено. Як повідомляли напередодні народні депутати від фракції "Слуга народу" за результатами засідання фракції, призначення нових міністрів має відбутися у четвер чи п'ятницю.

У середу також планується ухвалення постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Руслана Требушкіна (позафракційний), якого було обрано мером Покровська Донецької області за результатами місцевих виборів.

Крім того, порядком денним передбачено розгляд у другому читанні законопроєкту №4096 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі".

Також плануються до повторного розгляду доопрацьовані з пропозиціями Президента закони №3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" та №3014 "Про електронні комунікації".

У першому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт №3985 щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також на порядку денному проєкт закону №3755 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж".