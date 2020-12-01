Рада завернула закон про е-комунікації, який ветував Президент

Верховна Рада направила закон «Про електронні комунікації» (№3014) на доопрацювання в Комітет з питань цифрової трансформації з пропозиціями Президента.

Як передає Укрінформ, таке рішення підтримали 298 народних депутатів.

Закон «Про електронні комунікації» (№3014), був ухвалений Верховною Радою 30 вересня 2020 року. 29 жовтня Президент повернув цей закон до Верховної Ради та запропонував доопрацювати з метою приведення його положень у відповідність до Конституції, усунення прогалин та недоліків.

Як зазначив представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, представляючи пропозиції Президента, закон містить посилання на порядок закріплення певних порядків не законом, а підзаконними нормативно-правовими актами всупереч ст. 92 Конституції.

«Зокрема, мова йде про порядок доступу до інформації, розміщеної на електронній регуляторній платформі, та до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання, створення та експлуатації електронних телекомунікаційних мереж, а також планування та розвитку власних телекомунікаційних мереж», - зазначив Веніславський.

Крім того, згідно з пропозиціями Президента, ухвалений закон також не встановлює вимоги щодо структури власності суб'єктів надання електронних телекомунікаційних мереж та послуг на території України, що може призвести до здійснення такої діяльності фізичними і юридичними особами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях, резидентами країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором, та, відповідно, завдати шкоди національній безпеці України.

«Крім того, Президент України вважає неприпустимим неврахування в законі ситуацій, що вимагають екстрених дій органів державної влади України у разі загроз національній безпеці, економічному добробуту та правам людини. Зазначене стосується, зокрема, підстав поширення інформації про споживача», - зауважив Веніславський.

У законі є і технічні недоліки.