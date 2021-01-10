Ердоган: Ми раді, що українські моряки повернулися додому

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відреагував на подяку Президента України Володимира Зеленського за сприяння у звільненні українських моряків із лівійського полону.

Як повідомляє Укрінформ, про це Ердоган написав у Tвітері.

«Ми раді, що українські моряки повернулися додому цілими та непошкодженими. Разом ми продовжуватимемо боротьбу за всіх наших друзів, братів і сестер у будь-якій точці світу», - зазначив він.

Президент Туреччини опублікував твіт у відповідь на розміщену раніше подяку йому від Президента України за сприяння у звільненні українських моряків з лівійського полону. «Особлива подяка Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу в евакуації наших громадян. Україна цінує підтримку Туреччини», - написав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 8 січня до України прибули четверо українських моряків, членів екіпажу танкера Captain Khayyam, які понад 4 роки провели у в’язниці «Айн Зара» в Лівії.

Фото: АА