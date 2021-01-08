В Україну повернулися моряки, яких більш ніж чотири роки утримували в Лівії

Зранку 8 січня до України прибули четверо українських моряків, члеників екіпажу танкеру Captain Khayyam, які більш як 4 роки провели у в’язниці «Айн Зара» в Лівії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Укрінформ з посиланням на МВС у Фейсбуці.

«За дорученням Президента, МВС разом із МЗС, успішно завершили складні та тривалі перемовини щодо звільнення українських моряків, які більш як 4 роки утримувались у в’язниці в Лівії. Сьогодні зранку четверо українців повернулися до дому. Дякую ДМС за службу», - сказав Аваков.

Зазначається, що моряків Павла Чайку, Володимира Тостогана, Евгена Мораря, Олега Вайнеровського зустріли рідні та близькі в аеропорту «Бориспіль».

Повернення українських моряків, яких утримували в Лівії / Фото: Офіс Президента

Заступник міністра МВС Антон Геращенко, який також був присутній під час зустрічі моряків в аеропорту, зазначив, що захист інтересів українських громадян за кордоном та їх повернення до України є обов’язком української держави і МВС, разом з іншими державними структурами, і надалі буде робити все можливе для цього.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, який також зустрічав моряків, побажав їм швидше повернутися до нормального життя.

При цьому він нагадав, що в Україну, крім моряків, на початку грудня 2020 року повернулися двоє громадян з Іраку, а напередодні Нового року з табору на території Сирії евакуювали двох жінок та сімох дітей.

«Президент Володимир Зеленський із самого початку впровадив принцип, що держава буде боротися за кожного свого громадянина. Українці повертаються додому – це гарна новина. Так є і так буде», – наголосив Машовець.

Звільнений моряк Тостоган подякував Президенту України, МЗС, МВС та усім, хто допоміг членам екіпажу танкера Captain Khayyam повернутися на батьківщину.

«Інформація про наше звільнення прийшла в ніч на Різдво, тому хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Величезне дякую всім і слава Україні», – сказав він.

Інший звільнений, Євген Морар, зазначив, що його просто переповнюють емоції. «Хочу подякувати Президенту України Зеленському, міністру закордонних справ Кулебі, міністру внутрішніх справ Авакову за допомогу в поверненні на рідну неньку Україну. Тут моя мама й син, вдома чекає донька. Ці п’ять років, звичайно, було важко, але ми витримали. Найголовніше, що ми живі та повернулися додому», – зазначив моряк.

Президент України Володимир Зеленський привітав повернення звільнених моряків на батьківщину. «Україна ніколи не забуває та не залишає своїх у біді. Звільнення громадян, які опинилися в біді, це наш пріоритет», – заявив він.

Глава держави подякував усім органам влади, причетним до чергового звільнення та повернення додому українських громадян. Окремо Зеленський у соцмережі висловив подяку Президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації українських моряків.

Як повідомлялося, напередодні, 7 січня, в Офісі Президента заявили про звільнення у Лівії чотирьох українських моряків із судна Captain Khayyam, яких у грудні 2017 року лівійський суд засудив до п’яти років ув’язнення.

Україна неодноразово порушувала перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань, оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям.

Судно Captain Khayyam було затримано у 2016 році в територіальних водах Лівії. Членів екіпажу звинуватили у контрабанді пального.