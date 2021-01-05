Частина слідчих дій, пов'язаних з «білоруськими записами», відбудеться в січні – Аваков

Правоохоронці після отримання так званих "білоруських записів", що становлять інтерес у розслідуванні вбивства Павла Шеремета, зробили ряд міжнародних правових доручень, слідчі дії по деяких із них пройдуть у січні.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав на брифінгу в Харківській облдержадміністрації, передає кореспондент Укрінформу.

"Справа (про вбивство Шеремета - ред.) була розділена, і слідство щодо замовників триває... У грудні ми отримали дещо більше матеріалів, ніж ті, що були опубліковані вчора в пресі, які нам показують, що в колах білоруських спецслужб до 2012 року обговорювалися питання, пов’язані з убивством Павла Шеремета. Ці матеріали тоді були нами прийняті. В нас є вже цілий ряд міжнародних правових доручень з тих пір. Буде довірено деякі слідчі дії уже зараз, у січні, на території Європи. Ми отримали в руки достатньо велику кількість документів, зараз вони вивчаються», - сказав Аваков.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета, яке було здійснене у 2016 році.

Як повідомлялося, 4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета.

Ексслужбовець білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора.

Аудіозапис, як заявили в Управлінні комунікації Нацполіції, направлений на проведення фоноскопічної експертизи, а з розпорядником запису, який перебуває на території однієї з країн Євросоюзу, проведуть слідчі дії.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.