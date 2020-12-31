Мендель: Слово «мир» на Донбасі чути найчастіше

На Донбасі майже щодня відбуваються провокації, однак режим припинення вогню, встановлений у липні, залишається найдовшим за весь період війни.

Про це написала прессекретар Президента Юлія Мендель у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Слово «мир» на Донбасі чути найчастіше – і від цивільних, і від військових. Куди не зазирни, в кого не спитай, усі втомилися від життя поблизу війни, яка приносить печаль, біль і бідність", - написала Мендель.

Речниця Глави держави нагадала, що 27 липня на Донбасі почала діяти нова домовленість про всебічний і всеосяжний режим припинення вогню. Мендель запевнила, що це - найдовший період тиші за шість з половиною років війни.

"Майже кожного дня відбуваються порушення перемир'я. Це можуть бути постріли, безпілотники, укріплення інженерних конструкцій, мінування. Однак складно уявити, що наповнена зброєю та вибухонебезпечними речовинами територія в один момент перестане гуркотіти", - підкреслила Мендель.

Вона додала, що на Донбасі понад 400 кілометрів лінії розмежування, де "сходяться протилежні світогляди, страхи, злість, безсилля, злидні й розбиті надії". А пропаганда там, за її словами, сприймається як беззаперечний факт.

"Та й на мирній території України щодня можна почути вибухи або постріли. Як же цього уникнути там, де триває війна?", - переконана прессекретар Президента.

Водночас вона наголосила, що попри це перемир'я діє і дає результати. Мендель відзначила, що за даними ОБСЄ, за п'ять тижнів до його початку було зафіксовано понад 18 тисяч порушень, а за сім тижнів опісля – понад тисячу.

Крім того, вона нагадала, що станом на 20 грудня в зоні проведення ООС було 49 бойових втрат, 45 із них – загиблі до початку перемир'я, і чотири – після, а також 18 поранених.

Водночас речниця глави держави додала, що, за даними Генштабу, за цей же період 2019 року було 36 загиблих і 129 поранених, у 2018 році – 51 загиблий і 304 поранених, у 2017-му – 60 загиблих і 308 поранених.

"Ці цифри свідчать про одне – які б не були провокації, домовленості про перемир'я дають свої плоди. Ми всі сподіваємося, що мир на Донбасі незабаром настане. Миру Україні!", - зазначила прессекретар Президента.

Мендель побажала у новому році мирного неба та закликала бути добрішими один до одного.

Як повідомлялося, Росія у лютому 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Кримський півострів. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.