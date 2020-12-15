Європа має відверто визнати відповідальність РФ за війну на Донбасі – Волкер

Для реалізації Мінських домовленостей не вистачає відвертої та прямої позиції Німеччини, Франції та ЄС щодо відповідальності Росії за її агресію проти України, і адміністрації Байдена доведеться працювати над цією проблемою.

Таке переконання висловив у вівторок під час онлайн-конференції, організованої фундацією США-Україна колишній спецпредставник США Курт Волкер, передає кореспондент Укрінформу.

«Що потрібно (для імплементації Мінська – ред.), так це набагато більшої відвертості та прямоти з боку Німеччини, Франції та ЄС щодо відповідальності Росії за війну», - зауважив колишній американський дипломат.

Він підкреслив, що речі потрібно чітко називати своїми іменами: «Це агресія проти України та невиконання Росією її зобов’язань за Мінськими домовленостями».

Таку тверду позицію, за його словами, досі озвучували в процесі урегулювання США. У цьому зв’язку він зауважив, що нова команда, яка очолить напрям зовнішньої політики в адміністрації Байдена, добре обізнана в цьому питанні.

«Отже, нам доведеться попрацювати з нашими європейськими союзниками, щоби створити набагато більш єдиний та чіткий фронт, який викриватиме агресію Росії», - наголосив Волкер.

Водночас, він нагадав, що Мінські домовленості передбачають дві головні цілі. «Насамперед, це письмовий документ, у якому Росія підтвердила підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», - зазначив експерт.

Крім того, продовжив він, це основа для Європейського Союзу, щоби підтримувати санкції проти Росії.

«Якщо Росія захоче зупинити війну на Донбасі – вона зможе це зробити, але факт полягає в тому, що вона не хоче цього. І не тільки тому, що вона опікується Донбасом, але тому що хоче чинити вирішальний вплив на процес урядування в Україні в цілому», - зауважив колишній спецпредставник США.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн “нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.