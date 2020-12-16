Зеленського визнали політиком року другий рік поспіль - Мендель

Прессекретар Президента України Юлія Мендель, коментуючи підсумки суспільної думки в 2020 році, відзначила, що політиком року другий рік поспіль визнано Володимира Зеленського - з великим відривом від інших політиків.

Про це вона зазначила у дописі на Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Час підбивати підсумки і в плані суспільної думки. Політиком 2020 року визнано Президента України Володимира Зеленського. Другий рік підряд. До того ж, у цьому плані Президент Володимир Зеленський відірвався настільки попереду, що має вдвічі більше підтримки, ніж другий політик за ним, і вчетверо - ніж третій", - зазначила Мендель.

Водночас речниця Президента відзначила, що в людей зріс і рівень розчарування.

"Доля лідера - брати відповідальність і рухати вперед країну, попри критику та зниження рейтингів. І Володимир Олександрович формує нові ціннісні смисли для України, відкидаючи спрощені формулювання української ідентичності, які намагалися створити попередні президенти", - запевнила Мендель.

За її словами, Зеленський бачить і розуміє усе розмаїття, складність, суперечливість, багатозначність, строкатість українського суспільства і пропонує переосмислення нас самих заради примирення та єдності, самоусвідомлення нашої справжньої ідентичності.

Речниця глава держави переконана, що це шлях складний, але вартий того, щоб ним іти.

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Окрім того, Мендель відзначила, що важко впроваджувати зміни, які перетворюватимуть українські системи та інституції на сильний та стабільний фундамент потужної держави, де кожен почуватимется захищеним, де працюватимуть соціальні ліфти і цінуватимуть за таланти, вміння і старання, де сильна економіка працюватиме для кожного, а кожен працюватиме для спільної економіки.

"Будувати таку країну після 28 років грабування, з відсутністю політичних еліт та слабкими інституціями - завдання для сильних. І пройти складний шлях критики й розчарування - під силу лише справжньому лідеру", - вважає прессекретар Президента.

Як повідомлялося, за даними дослідження “Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.)”, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова політиком 2020 року більшість українців - 20% респондентів назвали Президента Володимира Зеленського, 10% – колишнього главу держави Петра Порошенка, ще 5% – співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка.

Разом із тим, 42% опитаних назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.