На Банковій прокоментували результати соцопитування щодо рейтингу Зеленського

Президент Володимир Зеленський продовжує дотримуватися поставлених цілей щодо зміни держави, незважаючи на негатив у медіа.

Саме тому українці другий рік поспіль називають його політиком року, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Володимир Олександрович абсолютно точно дотримується заявлених цілей, незалежно від медійно модельованого опонентами негативу, - обов'язкова трансформація старої держави, виведення держави з традиційного корупційного формату, підвищення її конкурентності ... І саме тому він є політиком року вже другий рік поспіль", - зазначив Подоляк.

Водночас він наголосив, що розчарування - це суб'єктивна категорія, тоді як "суспільство хоче швидких і ефективних рішень".

За словами радника керівника ОП, такі рішення є, частина з яких "протискається через фундаментальний опір, через відвертий тіньової лобізм масштабних політико-фінансових груп".

"Це час, ресурси і знову час", - додав Подоляк.

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Як повідомлялося, за даними дослідження "Україна 2020: невиправдані очікування, несподівані виклики. Підсумки року в дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, політиком 2020 року більшість українців (20%) назвали Президента Володимира Зеленського , 10% - колишнього главу держави Петра Порошенка.

Водночас 42% українців назвали Зеленського розчаруванням 2020 року.