Українці назвали політика року

Політиком 2020 року 20% українців назвали Президента Володимира Зеленського, 10% – колишнього главу держави Петра Порошенка, ще 5% – співголову парламентської фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка.

Про це свідчать дані дослідження "Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року, передає Укрінформ.

"Політиком 2020 року визнано В. Зеленського – його назвали 20% респондентів, хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (тоді політиком року його назвали 46%)", – йдеться у повідомленні.

При цьому 10% опитаних назвали політиком року Порошенка, 5% – Бойка, 4% – народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, 3% – Голову ВР Дмитра Разумкова, 3% – лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко, 2% – мера Києва Віталія Кличка, 2% – експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана, 1% – лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 1% – лідера однойменної партії Анатолія Шарія. 36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика (у 2019 році – 24%).

"Попри те, що 20% респондентів назвали В. Зеленського політиком року, помітно більше (42%) назвали його розчаруванням 2020 року", – йдеться в дослідженні. При цьому 10% розчаруванням року вважають Порошенка, по 2% – Медведчука, Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Тимошенко, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, експрем'єра Олексія Гончарука, 1% – колишнього народного депутата й лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

Головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори (їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів), причому більшість тих, хто назвав цю подію (54%), вважають її позитивною, і лише 11% – негативною. 23% назвали епідемію COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи (карантин, локдаун) (майже всі респонденти – 95% – трактують цю подію як негативну). 4,5% опитаних згадали рішення Конституційного Суду про скасування антикорупційних законів, 3% – ухвалення закону про ринок земель сільськогосподарського призначення, 3% – перемир’я на Донбасі, 2% – економічну кризу та зниження рівня життя населення, 2% – підвищення цін на газ та комунальних тарифів, 2% – звільнення полонених, 1% – війну на Донбасі. Кожна з інших подій називалася менш, ніж 1% опитаних. Жодної події не змогли назвати 20% респондентів.

Головними політичними подіями 2020 року у світі були названі вибори у США (29%) та епідемія COVID-19 і пов’язані з нею протиепідемічні заходи (27,5%). Половина (49,5%) тих, хто назвав головною подією вибори у США, вважають її позитивною, і лише 9% – негативною, 96% тих, хто назвав головною подією епідемію COVID-19, трактують її як негативну. 10% респондентів назвали вибори в Білорусі, 5% – війну в Нагірному Карабаху, 2% – світову економічну кризу, 1,5% – створення вакцини від COVID-19. Жодної події не змогли назвати 18% (наприкінці минулого року жодної значущої події в світі у 2019 році не могли пригадати 51% респондентів).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.