Тероборону треба було створювати ще на початку 90-х – Кривонос

Законопроєкт про територіальну оборону необхідно прийняти якнайшвидше, щоб запустити процес створення тероборони в країні, а всі суперечливі питання можна буде врегулювати шляхом внесення змін та правок до законодавства.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос під час пресконференції на тему "Створення сучасної національної системи територіальної оборони України. Майбутні законодавчі зміни. Проєкт закону України №4504 "Про територіальну оборону України".

«Головне завдання №1 зараз, що стосується територіальної оборони, – запустити цей процес… У нас обмежена кількість часу, в нас мало ресурсів, але між тим у нашому законопроєкті ми передбачили і ці нюанси, яким чином нам це максимально коротко і ефективно здійснити», - заявив Кривонос. Він додав, що необхідно максимально швидко прийняти згаданий законопроєкт, оскільки тероборону потрібно було створювати ще на початку 90-х років.

Кривонос також відзначив, що «наразі у ЗМІ йде така агресивна політика, що стосується безпосередньо різних поглядів на територіальну оборону». Водночас він зауважив, що виступає за конструктив, і що спірні питання розгляне парламентський Комітет із питань національної безпеки та оборони, та будуть враховані всі альтернативні точки зору.

Кривонос нагадав, що над підготовкою законопроєкту №4504, який був зареєстрований 16 грудня 2020 року, працювала велика кількість фахівців ще з травня 2019 року. В жовтні 2019 року опрацьована Концепція створення територіальної оборони була представлена на профільному парламентському комітеті з питань оборони, а також була створена робота група, яка працювала над законопроєктом з представниками різних силових структур.

Кривонос запевнив, що прийняття цього проєкту закону розставить всі крапки над «і» в питанні тероборони.

Своєю чергою, голова правління ГО "Всеукраїнське об'єднання "Патріот" Анна Майборода відзначила, що в основу проєкту закону покладний один принцип та можливість, за яким громадяни України, згідно з Конституцією, в законний спосіб зможуть реалізувати обов’язок на захист своєї країни та право на захист свого життя, родини, життя близьких і рідних, а Президент, як гарант Конституції, отримає інструмент для реалізації цих прав громадян.

«Основи територіальної оборони, які ми закладали - це система, яка базується на готовності та здатності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, національних органів виконавчої влади, сил безпеки, сил оборони, акредитованих громадських об’єднань реалізувати завдання, які здійснюються у межах зон територіальної оборони у мирний час та в особливий період», - повідомила Майборода.

Вона відзначила, що цей законопроєкт підвищує обороноздатність країни та створює систему, яка не залежатиме від персоналій, а працюватиме на місцях як злагоджений механізм.

Учасники пресконференції також повідомили, що на відміну від законопроєкту, який готується главою держави, в законопроєкті №4504 пропонується вивести війська територіальної оборони зі складу Збройних сил України (ЗСУ) в окреме військове формування.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт Закону про територіальну оборону України (реєстр. №4504) був ініційований народним депутатом України Андрієм Шараськіним та зареєстрований в парламенті 16 грудня 2020 року.

22 грудня перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заявив, що до кінця грудня Президент України Володимир Зеленський внесе на розгляд Верховної Ради свій законопроєкт про територіальну оборону, який врахував усі наявні загрози для країни, а також найкращі пропозиції альтернативних законопроєктів.