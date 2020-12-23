Завтра КСУ візьметься за закон про реформу прокуратури

Велика палата Конституційного суду під час засідання 24 грудня розпочне розгляд подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону про реформу прокуратури.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"24 грудня о 10:15 Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне справу за конституційним поданням 50 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Автори подання вважають, що ухвалення оспорюваного закону “обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів”.

Суддею-доповідачем у даній справі виступає Ірина Завгородня.

Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою 19 вересня 2019 року закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” розпочалася реформа Генпрокуратури.

Реформа почалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генпрокурора.

Також атестацію пройшли працівники регіональних та місцевих прокуратур.

Передбачалося, що внаслідок реформування кількість прокурорів має зменшитися з 15 до 10 тисяч.