В Україні створять сайт про збройну агресію РФ на Донбасі і в Криму

В Україні створять перший інтернет-портал, на якому зберуть задокументовані факти про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей.

Відповідний меморандум про співпрацю підписали Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Офіс Генерального прокурора, Український інститут національної пам’яті, Міжнародний фонд «Відродження» та Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

«За дорученням Президента України та з метою відновлення територіальної цілісності України, деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя команда Представництва системно працює в напрямку запровадження політик та засад перехідного правосуддя. Право кожного знати правду про події окупації Криму є, безумовно, одним з важливих та обов’язкових елементів нашої роботи в цьому напрямку», – розповів постійний представник Президента в АРК Антон Кориневич.

Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали.

«Спочатку це будуть перші 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка тощо. Буде працювати система зі зручним пошуком: по особах, по місцях, по часу», – зауважив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

В ОП поінформувли, що ключовою вимогою до всього проєкту є достовірність, об’єктивність та базування на офіційних даних. Зокрема, в основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти та свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов нагадав, що з 2014 року правоохоронні органи України та органи прокуратури фіксують і розслідують злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, це понад 20 тисяч кримінальних правопорушень, серед іншого - воєнні злочини та злочини проти людяності.

“Е-платформа міститиме дані українською та англійською мовами про ключові події та факти щодо перебігу міжнародного збройного конфлікту, серйозних порушень принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини в тимчасово окупованих Криму та на Донбасі. Зокрема, основу порталу складуть результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, Донецької і Луганської обласних прокуратур, прокуратури АР Крим та м. Севастополя, а також фото-, відеоінформація, дані з відкритих джерел та свідчення, задокументовані неурядовими організаціями”, - цитує Мамедова пресслужба Офісу Генпрокурора.