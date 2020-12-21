Майже половина українців вважає, що треба «тримати курс» на Євросоюз

48% українців вважають, що наша країна має прямувати в напрямку інтеграції з Європейським Союзом.

Про це сказав аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов, презентуючи в Укрінформі результати загальнонаціонального репрезентативного опитування.

"Більшість українців (48%) вважають, що Україна має прямувати в напрямі інтеграції з Європейським Союзом", - сказав Шаповалов.

За його словами, прихильників інтеграції з РФ в Україні 13%, ще майже третина не бажає інтегруватися до жодного з союзів.

При цьому 42% українців підтримують вступ України до НАТО, військовий союз з РФ підтримують 11%, позаблоковий статус 34%.

Абсолютна більшість громадян (85%) поділяють загальнонаціональну ідентичність та вважають себе передовсім громадянами України.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Воно здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.