Якби вибори були зараз: з ким зустрівся би Зеленський у другому турі

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, а на виборах до Верховної Ради України найбільшу підтримку виборців отримала би партія "Слуга народу".

Про це свідчать дані дослідження "Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року, передає Укрінформ.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (19% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)", - йдеться у повідомленні.

За колишнього главу держави Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 13% і 19% опитаних, за співголову парламентської фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка — відповідно 12% і 17%, за лідера ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко — відповідно 6% і 8%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка — відповідно 4,5% і 6%, за експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана — відповідно 3% і 4%, за голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка — відповідно 3% і 3%, за Голову ВР Дмирта Разумкова — відповідно 2% і 2,5%, за голову секретаріату ВО "Свобода" Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка — відповідно 1% і 2%, за мера Києва Віталія Кличка — відповідно 1% і 1,5%, за екснардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула — відповідно 0,7% і 0,9%.

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Як зазначається у дослідженні, порівняно з груднем 2019 року знизився рівень електоральної підтримки Зеленського (з 41% до 19% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%, Бойка — з 10% до 12%, Смешка — з 3% до 4,5%. Рівень підтримки Тимошенко статистично значуще не змінився (відповідно 5,5% і 6%).

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів Президента України. Другий тур моделювався за участю трьох кандидатів, які отримують найбільшу кількість голосів у першому турі (Зеленський, Порошенко та Бойко), а також політика з вищим порівняно з іншими рівнем довіри — Разумкова. "В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком, Ю. Бойком чи Д. Разумковим стає переможцем президентських виборів. Д. Разумков перемагає П. Порошенка і Ю. Бойка, а П. Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Ю. Бойком", - йдеться у повідомленні.

Водночас якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 17,5% усіх опитаних або 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 13% і 19,5%, партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 13% і 18%, ВО "Батьківщина" — відповідно 6% і 9%, партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 3% і 4%, ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3%, "Партію Шарія" — відповідно 2% і 2,5%, партію "Громадянська позиція" — відповідно 2% і 2%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 1,5% і 2%, партію "Голос" — відповідно 1% і 2%, партію "За майбутнє" — відповідно 1% і 2%, партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 1%, партію "Опозиційний блок" — відповідно 0,7% і 1%, партію "Перемога Пальчевського" — відповідно 0,6% і 0,9%%, партію "Наш край" — відповідно 0,5% і 0,6%, партію "Пропозиція" — відповідно 0,3% і 0,2%.

Порівняно з груднем 2019 року знизився рівень електоральної підтримки партії "Слуга народу" (з 36% до 17,5% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки партії "Європейська солідарність" за цей період зріс з 7% до 13%, партії "Опозиційна платформа — За життя" — з 10% до 13%. Рівень підтримки Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" не змінився (відповідно 6% і 6%), те саме стосується партії "Сила і честь» (відповідно 3% і 4%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне дослідження виконане у рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики".