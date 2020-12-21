У грудні до Ради «не дійшли» 20 депутатів - КВУ

У грудні цього року 20 народних депутатів не були на жодному пленарному засіданні Верховної Ради.

Такі дані наводить Комітет виборців України (КВУ) у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“За даними ВГО КВУ, 20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Ради у грудні. Ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання Ради, 14 депутатів були зареєстровані на трьох засіданнях. Участь в усіх засіданнях взяли половина парламентаріїв – 260 депутатів або 61%”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними КВУ, серед фракцій і груп найвищі показники відвідування - у “Європейської солідарності" та “Слуги народу”.

В середньому на засіданнях Ради були зареєстровані 56,9% депутатів від "Європейської солідарності" та 56,7% - від “Слуги народу”, вказано в повідомленні.

Серед членів фракції "Європейська солідарність" усі засідання парламенту відвідали Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Микола Княжицький.

Серед депутатів від “Слуги народу” на всіх засіданнях Верховної Ради були присутні, зокрема Олександр Корнієнко, Дмитро Наталуха, Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Дмитро Костюк, Галина Янченко.

Дещо нижчі показники у фракції “Голос” та групи “Довіра”: в середньому на засідання ВР ходили 56,3% депутатів цих політичних сил.

У КВУ повідомили, що найнижчі показники відвідування у депутатів від “Опозиційної платформи – За життя” та ВО “Батьківщина”. Лише третина членів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях Ради: 33,2% та 32,3% відповідно.

Всього у грудні відбулося вісім пленарних засідань ВР.

КВУ проаналізував участь народних депутатів у пленарних засіданнях Верховної Ради в грудні за даними електронної реєстрації.

Склад ВР IX скликання — 423 депутати.