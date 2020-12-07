КВУ: у Єрмака 20 радників, а у Зеленського — чотири

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має 20 радників, тоді як Президент Володимир Зеленський — чотирьох.

Такі дані отримано Комітетом виборців України у відповідь на інформаційний запит до ОП, повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук КВУ.

“Станом на 23 листопада в А. Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник – О. Арестович). У В. Зеленського лише 4 радники”, - розповіли в КВУ.

Зазначається, що радниками Зеленського є Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький, усі вони працюють на позаштатній основі.

За даними КВУ, радниками Єрмака є на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов.

У відповідь на запит також вказано, що інформація щодо проведення засідань групи радників Президента відсутня, що, на думку експертів КВУ, може свідчити, що засідання взагалі не проводилися.

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«Наявні факти свідчать, що інститут радників Президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, а й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень він мав би забезпечувати роботу глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників Президента», – вважає голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником ОП.