Рада ухвалила лише 7% законопроєктів уряду Шмигаля - КВУ

Верховна Рада ухвалила лише 7% законопроєктів, зареєстрованих Кабінетом Міністрів на чолі з Денисом Шмигалем.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України у Фейсбуці.

"Комітет виборців України проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля у перші дев’ять місяців роботи. Всього, за період із 5 березня по 30 листопада, урядом було подано до Верховної Ради 166 проєктів законів. Із них прийнято (стали діючими законами) – 12 проєктів. Таким чином продуктивність роботи уряду за перші дев’ять місяців роботи склала лише 7%", - зазначають у КВУ.

У Комітеті виборців зауважують, що з 12 ухвалених урядових законів половина – це ратифікація угод, голосування за які часто є технічним питанням і має підтримку різних фракцій ВР.

"Було прийнято урядові законопроєкти про забезпечення харчування військовослужбовців, щодо виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у КВУ, показники успішності законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля є нижчими, ніж в Кабміну Олексія Гончарука. Так, урядом Гончарука за період із 29 серпня 2019 р. по 4 березня 2020 р. було подано 138 проєктів законів, 31 із яких або 22% стали чинними законами.

Також показники уряду Шмигаля нижчі, аніж в уряду Володимира Гройсмана у перші дев’ять місяців роботи. За період із 15 квітня по 15 грудня 2016 року урядом було зареєстровано 200 проєктів законів, із яких було прийнято 60 проєктів або 30%.

"7% прийнятих урядових законів – це провал законодавчої роботи Кабінету Міністрів. Але це питання не лише до уряду, але й до монобільшості, депутати якої часто підміняють собою роботу уряду. Зокрема, це проявилося під час пандемії коронавірусу, коли замість підтримки урядових документів Рада зосередилася на прийнятті власних законодавчих ініціатив. Такі низькі показники підтримки урядових законів є системною проблемою, яка не сприяє нормальній роботі ані уряду, ані Верховної Ради", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Фото: КМУ