Україна не скасовуватиме закріплений в Конституції курс на членство в НАТО — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скасовувати закріплений в Конституції курс на членство в НАТО, проте питання окремих преференцій для Донбасу може бути обговорене.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня, повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

"У Мінських угодах про членство в НАТО нічого немає, в Нормандському форматі нічого про членство в НАТО немає. Стосовно змін до Конституції в напрямку децентралізації ми говоримо: це згідно з Мінськими угодами, на це ми готові. Змінювати Конституцію в тому напрямку, про який ми іноді чуємо в медіапросторі від Російської Федерації, – тут вони знають мою позицію, я говорив Путіну прямо, що тут я не згоден", - зазначив Президент.

За його словами, всі зміни, передбачені "Мінськом" у рамках децентралізації в Конституції, зараз в країні вже здійснюються.

"Я це говорив президенту Російської Федерації на зустрічі в Нормандському форматі. Ми це будемо робити, незалежно ні від чого. Ми хочемо, щоб на місцях у людей було більше повноважень, більше вибору, щоб вони розпоряджалися грошима, а не отримували від центральної влади завдання, що постійно спускаються. Ми це й так робимо. Якщо захочемо в цьому напрямку Донбасу більше преференцій, ось такі компроміси можуть бути – це нормальні компроміси, без компромісів війна не закінчиться, я це розумію. Але скрізь має бути логіка. В усіх діях, в усіх компромісах має бути логіка. Логіка і результат", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо: Верховна Рада України у вівторок продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалений закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.