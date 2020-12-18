Разумков каже, що його теж не задовольняє держбюджет-2021

Схвалений парламентом Закон про Державний бюджет України на 2021 рік є непростим і не ідеальним, однак жодного разу бюджет, який приймався, не задовольняв народних депутатів.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю “Прямому”, передає Укрінформ.

“Я думаю, що жодного разу бюджет, який приймався, ніколи не задовольняв народних депутатів. Завжди хотілося зробити більше. Хтось робив це для себе, хтось робив це для людей. Це непростий бюджет. Ідеальний він? Точно ні. Важка була дискусія навколо нього? Дуже важка. Я можу і сам навести багато прикладів того, на що виділено, мабуть, недостатньо коштів”, – сказав спікер.

При цьому Разумков зазначив, що його самого теж не задовольняє Держбюджет-2021. За його словами, далеко не всі пропозиції були враховані у проєкті Держбюджету-2021 під час опрацювання до другого читання.

“Якщо ми говоримо щодо Верховної Ради України і свої пропозиції, ви можете їх підняти і подивитися, між першим і другим читанням. Що ми пропонували Кабінету Міністрів для того, щоб змінити в проєкті бюджету між першим і другим читанням. На жаль, далеко не все було враховано. Щось було враховано, щось – ні. Якісь речі ми змогли поміняти навіть після того, як кінцевий документ поступив до Верховної Ради. Наприклад, якщо ми говоримо про ту саму освіту, то ми змогли збільшити на 790 мільйонів, тому що він був порізаний достатньо сильно. Це те, що ми змогли додати, фактично знайшовши додатковий ресурс для наших вчителів”, – сказав спікер парламенту.

Серед позитивів Держбюджету-2021 Разумков відзначив те, що наступного року буде створений окремий фонд для боротьби з коронавірусом.

“Спочатку ми не планували створювати окремий “ковідний” фонд або фонд по боротьбі з коронавірусом, або підтримки медиків. Ми всі ці програми закладали у профільні міністерства. Наприклад, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ та інші, хто долучений до цього процесу сьогодні. Але після консультацій з депутатськими фракціями і групами все ж таки був створений додатковий спеціальний фонд, який буде наповнюватись, і ці кошти будуть направлені, за великим рахунком, на боротьбу з коронавірусом, на вакцинацію і на фінансову підтримку медиків. Я думаю, що кошти туди повинні спрямовуватися в першу чергу для того, щоб дійсно допомогти. А ми зі свого боку в рамках своїх повноважень будемо цей процес контролювати”, – уточнив Голова Верховної Ради.

Коментуючи передбачене державним кошторисом збільшення наступного року зарплат, зокрема, освітянам і медикам, Разумков сказав: “Ми не можемо прийняти, на жаль, законопроєкт про бюджет на 2021 рік, заклавши мінімальну заробітну плату у 25 тисяч. Це буде мати гарний вигляд, але, на жаль, воно абсолютно не буде працювати. Є ті видатки, які ми змогли зменшити, в тому числі й на державницький апарат, є ті видатки, які збільшуються у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати... В тому числі є збільшення на зарплати медикам і вчителям. Але я розумію, що сьогодні цього недостатньо, особливо в тих умовах, в яких ми знаходимося”, – резюмував спікер парламенту.

Як повідомлялось, Верховна Рада 15 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому закон про Державний бюджет України на 2021 рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи схвалений парламентом Держбюджет-2021, запевнив, що наступного року жодна соціальна виплата не буде зменшена.