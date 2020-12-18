На Банковій пропонують родинам полонених розробити спільну дорожню карту

На Банковій пропонують родинам полонених розробити спільну дорожню карту

Укрінформ
В Офісі Президента готові зустрітися з родичами українських полонених, утримуваних на окупованих територіях, і розробити спільну дорожню карту щодо їхнього звільнення.

Про це заявила представниця Офісу Президента Наталія Зарецька під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Переслідування з політичних і релігійних мотивів на окупованих територіях. Шляхи впливу та вирішення проблеми».

«Є чітке розуміння того, що держава може забезпечити станом на сьогодні. Давайте його синхронізуємо з вашим запитом, очікуваннями і проблемами. Просила б вас підготувати два переліки – що ви очікуєте від держави і з якими проблемами ви стикаєтеся. Будемо готові до зустрічі з переліком заходів, які, на нашу думку, можуть бути надані державою», - сказала Зарецька.

Вона назвала це спільною для громадських організацій і держави дорожньою картою щодо звільнення українських громадян, утримуваних на окупованих територіях.

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«Я бачу гарні перспективи напрацювання єдиної дорожньої карти спільних дій представників державних органів, громадських організацій. Ми зустрічаємося, разом плануємо, визначаємо цілі, а потім разом ці дії здійснюємо кожен на своєму напрямку. Пропоную всім учасникам взяти участь у плануванні такої спільної дорожньої карти, гарантую вам відкритість і постійну взаємодію і прошу налаштуватись на системну роботу», - сказала Зарецька.

При цьому вона наголосила на однаковому ставленні України до усіх категорій своїх громадян, позбавлених свободи на окупованих територіях.

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«Абсолютна рівність прав усіх категорій громадян, позбавлених свободи – військовослужбовців, політичних в’язнів, заручників, позбавлених волі за релігійними мотивами. В кожного з них своя причина, своя історія, кожен з них потерпає по-своєму, але їхня рівність прав, як громадян України, є абсолютна. Держава вживає максимальних заходів, щоб усі ці категорії громадян було повернуто, і немає жодних пріоритетів. І робота по всіх категріях ведеться параллельно», - запевнила Зарецька.

Водночас вона нагадала, що в кожного з утримуваних на окупованих територіях українських громадян є свій правовий статус, який враховується при взаємному обміні полоненими.

Представниця Офісу Президента була учасницею заходу, який організували: Громадська організація «Всеукраїнський рух сімей полонених «Повернення додому»; Союз матерів «Всеукраїнське громадське об’єднання матерів та родичів учасників АТО «Берегиня»»; Центр громадянських свобод.

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