Росія продовжує блокувати обмін полоненими – учасник ТКГ

Росія продовжує блокувати процес обміну полоненими.

Про це заявив член українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Ми чотири рази подавали списки на всіх, там понад 200 осіб. 11 - це ті, які перебувають у тяжкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті пів року, що я в ТКГ, ще не подала жодних списків, вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори, зараз вона вже хоче постанову Ради, яка нібито повинна затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО", - сказав Гармаш.

На його думку, усе це говорить про те, що не буде обміну, "поки ми процесуально не очистимо 9 осіб, яких ми раніше їм віддали, хоча це не взаємопов'язані речі".

За настроєм Росії Гармаш не бачить можливості прогресу в питанні обміну. "Але є одна слабка, але суттєва надія: якщо все-таки до кінця року відбудеться зустріч у Нормандському форматі на рівні зовнішньополітичних радників, то, найімовірніше, потрібен буде позитивний результат, і тоді можливий обмін як мінімум цих 11 осіб", - сказав він.

Як повідомлялося, однією із домовленостей саміту лідерів країн Нормандського формату 9 грудня 2019 року в Парижі був обмін "всіх на всіх".

5 листопада голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала План спільних кроків для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

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6 листопада Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала списки для обміну утримуваними особами спецпредставнику ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау і чекає на відповідь від другої сторони.

Фото: ukraina24.segodnya.ua