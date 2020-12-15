Українська делегація в ТКГ прокоментувала продовження дії особливого статусу Донбасу

Продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей сприятиме мирному врегулюванню ситуації відповідно до політичних домовленостей.

Про це повідомляє в Teлеграмі українська делегація у Тристоронній контактній групі, передає Укрінформ.

«Прийняття законопроєкту як закону сприятиме мирному врегулюванню ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до політичних домовленостей», - ідеться в повідомленні.

У делегації нагадали, що закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» передбачений згідно з пунктом 3 протоколу за результатами консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану Президента України Петра Порошенка і ініціативи Президента Росії Володимира Путіна від 5 вересні 2014 року.

Українська делегація в ТКГ зазначила, що втрата чинності вказаного закону могла би спричинити до звинувачень з боку РФ у зриві мирного врегулювання та підірвати переговорний процес.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, продовжила до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». За відповідне рішення проголосували 304 народних депутати.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. У жовтні 2017-го термін дії закону продовжено на рік, у жовтні 2018 - до 31 грудня 2019 року, а у грудні 2019 - до 31 грудня 2020 року.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців із території України».