Чотири нові ділянки розведення і КПВВ: що Україна запропонує на ТКГ

Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі 15-16 грудня пропонуватиме розглянути питання щодо звільнення утримуваних осіб, розблокування роботи КПВВ та чотири нові ділянки розведення.

Про це повідомляється на сторінці Української делегації ТКГ у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«На 15-16 грудня заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українська делегація пропонуватиме на засіданні розглянути питання щодо звільнення утримуваних осіб, розблокування російською стороною роботи КПВВ, фіналізації домовленостей про дев’ятнадцять ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення.

Також планується обговорити забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, міжнародних гуманітарних організацій - до утримуваних осіб.

При цьому уточнюється, що на 15 грудня заплановане засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), а на 16-те - загальне засідання ТКГ.

Як повідомлялося, представники парламентських фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" і депутатської групи "Довіра" пропонували запросити голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука на засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з приводу запропонованого ним "Плану спільних кроків" на Донбасі.

14 грудня члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликали його на зустріч.