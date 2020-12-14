Чотири нові ділянки розведення і КПВВ: що Україна запропонує на ТКГ

Чотири нові ділянки розведення і КПВВ: що Україна запропонує на ТКГ

Укрінформ
Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі 15-16 грудня пропонуватиме розглянути питання щодо звільнення утримуваних осіб, розблокування роботи КПВВ та чотири нові ділянки розведення.

Про це повідомляється на сторінці Української делегації ТКГ у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«На 15-16 грудня заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українська делегація пропонуватиме на засіданні розглянути питання щодо звільнення утримуваних осіб, розблокування російською стороною роботи КПВВ, фіналізації домовленостей про дев’ятнадцять ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення.

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Також планується обговорити забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України, міжнародних гуманітарних організацій - до утримуваних осіб.

При цьому уточнюється, що на 15 грудня заплановане засідання підгруп (політичної, гуманітарної, безпекової та економічної), а на 16-те - загальне засідання ТКГ.

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Як повідомлялося, представники парламентських фракцій "Голос", "Європейська солідарність", "Слуга народу" і депутатської групи "Довіра" пропонували запросити голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука на засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з приводу запропонованого ним "Плану спільних кроків" на Донбасі.

14 грудня члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування викликали його на зустріч.

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