Підстав для переходу до плану «Б» у врегулюванні на Донбасі поки немає - Арестович

Україна поки виконує план "А" для врегулювання ситуації на Донбасі і констатує повільне просування, тому підстав для переходу до плану "Б" поки немає.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав речник української делегації у Тристоронній контактній групі, позаштатний радник керівника Офісу Президента з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони Олексій Арестович 11 грудня під час дискусії на тему: «Річниця Нормандського саміту в Парижі: чого вдалося досягти за рік?» щодо прогресу у виконанні домовленостей для досягнення миру на Донбасі.

"Українська делегація для участі в ТКГ кваліфікує те, що відбувається, як дуже, дуже, дуже повільне, але просування. Найголовніше досягнення для нас - те, що Росія все ще зберігає процес, фактично ми можемо констатувати, що справи йдуть по плану "А", що формальних і неформальних підстав для переходу до плану "Б" поки немає", - зазначив Арестович.

Він додав, що план "Б" існує.

"План "Б" полягає в тому, що ми розуміємо, Президент розуміє, Офіс Президента розуміє, що загрози носять гібридний характер, складний, тому збільшуються витрати на оборону, і, звісно, ми готуємося до різних варіантів. Поки мова про план "Б" не йде, але позиція дуже чітка: основою врегулювання є політико-дипломатична, ми зберігаємо репутацію країни, яка виконує міжнародні домовленості, які вона підписала, хоча вони складні і важкі. Одночасно запорукою цього врегулювання є всебічний розвиток Збройних сил, усього сектору національної безпеки і оборони, спецслужб, ОПК і ВТС, співробітництво з нашими партнерами. Найкращим зразком якого вважаємо спільні навчання, які були проведені у вересні зі Збройними силами Сполучених Штатів та Великої Британії", - сказав Арестович.

Радник української делегації зауважив, що найбільш повільне просування спостерігається у питанні звільнення взаємно утримуваних осіб.

"Але тим не менш нормандський формат існує, процес існує. І хоча він просувається по міліметру, по краплі, але він є", - підкреслив Арестович.

Він зазначив: позиція Російської Федерації в постійному просуванні двох наративів і зосередженні зусиль на тому, аби вони були прийняті українською стороною та посередниками у вигляді ОБСЄ.

"Перше - вони намагаються зневажати весь комплекс домовленостей, підписаний з літа 2014-го року, наполягають лише на комплексі мінських заходів, який був підписаний 12 лютого 2015 року. Чому? Тому що, на їхню думку, він був освячений ООН і, як вони вважають, чомусь набув сили не ухвальної, а сили рекомендаційної або сили, необхідної до виконання. Тобто став частиною міжнародного права. Я так розумію, ми цю позицію не поділяємо. Вони постійно намагаються нав'язати нам необхідність прямого діалогу з організаціями, які дуже схожі на терористичні, і назви яких я навіть говорити не хочу. Ми називаємо їх ТОРДЛОУ - представники тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей України", - розповів Арестович.

Коментуючи домовленості, досягнуті на Нормандському саміті в Парижі, радник української делегації сказав, що вони частково виконані. Найбільшим досягненням Арестович назвав відносне збереження режиму припинення вогню, яке триває з 27 липня.

"За цей час у п'ять з половиною разів менше обстрілів і від 10-ти до 14-ти разів (менше, - ред.) втрат серед наших військових, якщо рахувати бойові і небойові причини", - сказав він.

Арестович також зазначив, що 15 грудня відбудеться останнє в цьому році засідання ТКГ. Він повідомив, що російська сторона підтвердила бажання провести зустріч на рівні політичних радників.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн “нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу зазначила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови, зокрема, було повернуло близько 200 осіб, які незаконно утримувалися на території ОРДЛО, в Росії і тимчасово окупованому Криму.