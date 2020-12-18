Берлін не бачить у Москви політичної волі для врегулювання на Донбасі — посол

Процес встановлення миру в Донецькій і Луганській областях залежить від політичної волі Російської Федерації, а її наразі Москва не демонструє.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми збираємося продовжувати докладати зусилля у 2021 році так само як ми це робили у 2020 році. Це — непростий шлях, сповнений розчарувань. Як ми бачили, нам не вдалося досягти імплементації деяких рішень Паризького саміту. Було відкрито два нові КПВВ з українського боку, але, на жаль, вони не відкрилися з іншого боку. І це ті питання, над якими ми маємо працювати. Але, зрештою, весь цей процес залежить від політичної волі росіян і чи захочуть вони закінчити війну. Наразі ми не бачимо такої політичної волі”, - сказала дипломат.

Водночас вона запевнила, що Німеччина і далі робитиме кроки, щоб мінімізувати гуманітарні наслідки і, зрештою, щоб “покласти край цій війні”.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн нормандського формату: України, Франції, Німеччини та Росії.

Речниця Президента Юлія Мендель у коментарі Укрінформу заявила, що за рік після проведення саміту Україна виконала всі передбачені зустріччю умови.