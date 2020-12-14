«Голос» підготував свій план для уряду з масової COVID-вакцинації

Політична партія «Голос» презентувала план заходів для уряду щодо першочергових кроків для вакцинації населення від COVID-19.

План заходів презентувала народний депутат від партії «Голос», член Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина під час пресконференції в Укрінформі.

"Я хочу сьогодні презентувати такий план, який ми будемо пропонувати уряду України, для того, щоб Україну не обійшла можливість вчасно отримати вакцину і провакцинувати людей", - сказала Стефанишина.

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Вона зазначила, що недостатньо буде тільки отримати вакцину, а потрібно ще ретельно продумати план того, як відбуватиметься вакцинація населення. За її словами, згідно з планом у першу чергу потрібно провести аудит інфраструктури холодового ланцюга. Також важливим є моніторинг залишків та утилізації вакцин, планування зберігання та транспортування вакцин, перешкоджання фальсифікації і перепродажу вакцини, а також навчання персоналу.

Також Стефанишина додала, що на рівні уряду має бути призначена людина, яка відповідатиме за масову вакцинацію від COVID-19. Те саме має бути зроблене на рівні регіонів.

"Ми будемо вимагати створення електронних реєстрів імунізації. Ці реєстри мають надаватися для публічного перегляду. Тобто всі мають розуміти, яка у нас ситуація", - сказала парламентарка.

Стефанишина зазначила, що рутинна вакцинація (від інших хвороб - ред.) не може припинятися на той час, коли здійснюватиметься вакцинація від коронавірусу.

Стефанишина також закликала МОЗ проводити роз'яснювальну роботу, оскільки це може допомогти розвіяти страхи, які вирують у суспільстві.

Як повідомляв Укрінформ, у відповідь на запит України глобальна ініціатива COVAX рекомендувала підготувати інфраструктуру для зберігання та доставки вакцини.

На закупівлю вакцини, за словами голови Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, в бюджеті закладено 2,6 млрд грн.

Очікують, що вакцина надійде в Україну на початку березня 2021 року. 8 млн доз вакцини вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки препарат має вводитися двічі.