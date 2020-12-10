Тейлор вважає корупцію в Україні інструментом допомоги Кремлю

Представники олігархічних та інших впливових груп в Україні використовують корупцію як інструмент для досягнення власних цілей, що послаблює Українську державу та зрештою допомагає Кремлю досягти його цілей.

Тому Захід має бути зацікавлений у подальшій підтримці України, заявив у четвер експосол США в Україні Вільям Тейлор, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Корупція – це інструмент, який ці люди використовують для впливу на судову систему (в Україні – ред.), на членів Верховної Ради. Корупція – це інструмент впливу на державні підприємства, податкові й митні органи», - зауважив Тейлор під час онлайн-конференції, організованої Американсько-Українською діловою радою.

У цьому зв’язку він позитивно відзначив запровадження українською владою механізмів подолання корупції, які позбавляють цей інструмент дієздатності. Водночас основною проблемою для України він назвав концентрацію олігархічного впливу в економіці.

«Виклик для національної безпеки тут полягає в тому, що ці люди, які використовують інструмент корупції у власних інтересах, послаблюють уряд, послаблюють Українську державу. І це допомагає Кремлю», - наголосив колишній посол США в Києві.

Він нагадав, що певним олігархам в Україні висунуті звинувачення з боку США, проти деяких із них застосовані санкції, що зменшує їхній вплив. «Ми повинні це робити, і ми маємо продовжувати ці справи, але насправді багато чого залежить від українців, і ми повинні їх заохочувати», - зауважив колишній дипломат.

Тейлор також підкреслив, що Сполучені Штати, ЄС, МВФ та інші міжнародні донори мали би надалі підтримувати зусилля України в напрямку реформ.

«Я чую, як люди кажуть, мовляв, чому МВФ та ЄС дають їм (українцям – ред.) гроші? Вони виділяють їм фінансування, тому що хочуть бачити, як Україна просувається вперед, і ці гроші потрібні для того, щоб українці мали можливість це робити», - підкреслив експосол США.

Він зазначив, що більшість українців прагнуть приєднатися до ЄС, а бізнес не хоче повертатися в СРСР чи Російську імперію.

«Вони хочуть бути частиною Європи, і це те, що ми повинні підтримувати, так само як МВФ чи Євросоюз. Але водночас ми повинні заохочувати їх наполегливо виконувати важке завдання з подолання корупції», - додав колишній високопоставлений дипломат.

Вільям Тейлор двічі очолював Посольство США в Києві. Перша його каденція припадала на період 2006-2009 років. Вдруге він приїхав до Києва в червні 2019 року як виконуючий обов’язки посла Сполучених Штатів в Україні.