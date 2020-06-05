На сприйняття України у США впливають і українські політики – Тейлор

У США існує два наративи щодо України – негативний і позитивний, а який з них домінуватиме, залежить і від українських політиків.

Про це заявив колишній посол США в Україні, тимчасово повірений у справах США в Україні у 2019-2020 роках, віцепрезидент Американського Інституту миру Вільям Тейлор під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму «Україна-Сполучені Штати: ми хочемо, щоб нас почули», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Вашингтоні існує два наративи щодо України. Одна історія – це стара Україна. Я включаю сюди такі категорії, як корупція, історію з імпічментом (президента США Трампа – ред.) і всі ті труднощі, до яких це призвело. Це негативна історія. Але є і позитивна - це історія, в якій Україна намагається утвердитися, в якій вона захищається від російської агресії і від війни, яку нав’язує Росія», - сказав Тейлор.

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Він зауважив, що у Сполучених Штатах є розуміння, що Україна намагається стати нормальною європейською державою.

«Саме ця історія має двопартійну підтримку, а також військову допомогу. Проте немає гарантій, що не буде поширюватися інша (негативна – ред.) історія, передусім деякими охочими тут, в Україні, а такі люди є. Тому українські політики, громадяни повинні робити наголос на цінностях та прагненнях, що складають позитивну історію», - вважає Тейлор.