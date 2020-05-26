Експосли США застерігають від втягування України у внутрішню політику Штатів

З огляду на ситуацію навколо "плівок Деркача" колишні посли США в Україні виступили зі спільним зверненням, у якому попередили про небезпечність втягнення України у внутрішню політику Сполучених Штатів у період президентських виборів.

Текст заяви оприлюднений на сайті експертного центру "Атлантична Рада" (Вашингтон).

"Ми роками працювали над розбудовою та зміцненням американсько-українського стратегічного партнерства, заснованого в 1996 році. Тому ми збентежені зусиллями щодо втягнення України у внутрішньоамериканську політику з огляду на наближення президентських виборів у США", - зауважили дипломати.

За їхніми словами, ці зусилля сприяють поширенню "хибного й шкідливого наративу", якого немає в реальності та який веде до "послаблення відносин між США й Україною, а також розколу між двома країнами". Це не відповідає інтересам країн, наголосили дипломати.

"Ми рішуче засуджуємо ці зусилля, спрямовані на розділення наших країн, та закликаємо офіційну владу з обох сторін уникати кроків, які лише підірвуть двосторонні відносини та віддалятимуть наші країни одна від одної", - наголошується в заяві.

Документ підписали Роман Попадюк, Стівен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Гербст, Вільям Тейлор, Джон Теффт, Марі Йованович, які в різні часи очолювали Посольство США в Україні.

Звернення з'явилося на тлі оприлюднення народним депутатом Андрієм Деркачем аудіоматеріалів, що нібито вказують на те, що колишній віце-президент США Джо Байден впливав на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження стосовно аудіоматеріалів, оприлюднених Деркачем.