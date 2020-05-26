Дубинський розповів, коли Рада розгляне створення ТСК щодо "плівок Деркача"
Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної діяльності Олександр Дубинський (фракція партії «Слуга народу») на своєму Тelegram-каналі.
«Під час найближчого засідання парламенту, за погодженням з Дмитром Разумковим (Голова ВР - ред.), буде проголосований проект постанови зі створення слідчої комісії Ради, предметом якої буде дослідження змісту «плівок Деркача», на яких людина з голосом Порошенка торгує національними інтересами з представниками іноземних держав», - написав депутат.
Згідно з календарним планом третьої сесії ВР дев'ятого скликання, найближче пленарне засідання має відбутися 2 червня.
Як повідомляв Укрінформ, депутатська група "За майбутнє" вимагає створити тимчасову слідчу комісію з вивчення аудіоматеріалів, оприлюднених народним депутатом Андрієм Деркачем, які нібито вказують на те, що колишній віце-президент США Джо Байден впливав на п'ятого Президента України Петра Порошенка.
Деркач оприлюднив записи нібито розмов Порошенка з Байденом, датовані 2015-2016 роками. Депутат стверджує, що «плівки» отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.
За словами Деркача, на аудіозаписах йдеться, зокрема, про отримання «$ 1 млрд в обмін на збереження схем Burisma», а також про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу Burisma. Депутат стверджує, що отриманий $ 1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають відношення до Порошенка.
Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції і виборів у лютому 2016 року.