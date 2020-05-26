Дубинський розповів, коли Рада розгляне створення ТСК щодо "плівок Деркача"

Проект постанови про створення слідчої комісії для вивчення аудіоматеріалів, оприлюднених народним депутатом Андрієм Деркачем, буде винесено на голосування на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної діяльності Олександр Дубинський (фракція партії «Слуга народу») на своєму Тelegram-каналі.

«Під час найближчого засідання парламенту, за погодженням з Дмитром Разумковим (Голова ВР - ред.), буде проголосований проект постанови зі створення слідчої комісії Ради, предметом якої буде дослідження змісту «плівок Деркача», на яких людина з голосом Порошенка торгує національними інтересами з представниками іноземних держав», - написав депутат.

Згідно з календарним планом третьої сесії ВР дев'ятого скликання, найближче пленарне засідання має відбутися 2 червня.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська група "За майбутнє" вимагає створити тимчасову слідчу комісію з вивчення аудіоматеріалів, оприлюднених народним депутатом Андрієм Деркачем, які нібито вказують на те, що колишній віце-президент США Джо Байден впливав на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Деркач оприлюднив записи нібито розмов Порошенка з Байденом, датовані 2015-2016 роками. Депутат стверджує, що «плівки» отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

За словами Деркача, на аудіозаписах йдеться, зокрема, про отримання «$ 1 млрд в обмін на збереження схем Burisma», а також про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який розслідував справу Burisma. Депутат стверджує, що отриманий $ 1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають відношення до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції і виборів у лютому 2016 року.