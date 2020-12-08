Данілов: Позиція України у «мінському процесі» залишається незмінною

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов і надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеція в Україні Тобіас Тиберг обговорили безпекову ситуацію.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні РНБО у Фейсбуці.

“Напередодні головування Швеції в ОБСЄ з 1 січня 2021 року сторони обговорили безпекову ситуацію, зокрема, на Сході України. Зокрема щодо «Мінських домовленостей» секретар Ради заявив, що позиція України залишається незмінною: РФ має вивести війська з тимчасово окупованих територій і повернути Україні контроль за українсько-російським кордоном”, - зазначається у повідомленні.

За словами Данілова, компроміси у переговорному процесі можливі, але не на шкоду нашим національним інтересам.

Він наголосив, що українська сторона “ніколи не перейде «червоні лінії»”.

Данілов також відзначив, що Україна разом з міжнародними партнерами прагне спільними зусиллями припинити війну.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні закінчується термін дії плану А, який передбачав розв'язання конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом. Наразі готується нове рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях.