Київ відреагував на маніпуляції Москви щодо «Плану Кравчука»

Україна й надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у рамках нормандського формату і ТКГ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку з останніми заявами МЗС РФ щодо виконання Україною Мінських домовленостей.

"17 листопада МЗС РФ оприлюднило коментар свого офіційного представника у зв'язку із нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Висока оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини і Франції тих зусиль, яких докладає Україна на шляху до послідовного виконання Мінських домовленостей викликала в МЗС РФ шквал необґрунтованої критики та маніпулятивних звинувачень", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику РФ щодо України.

"МЗС України категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення щодо спроб української сторони «дезавуювати Мінські домовленості»… Україна, за активної ролі Німеччини та Франції у нормандському форматі, й надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у рамках нормандського формату і ТКГ", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

На зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції 13 листопада обговорювався підготовлений українською стороною план дій для досягнення миру на Донбасі.