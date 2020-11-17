Київ відреагував на маніпуляції Москви щодо «Плану Кравчука»

Київ відреагував на маніпуляції Москви щодо «Плану Кравчука»

Укрінформ
Україна й надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у рамках нормандського формату і ТКГ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку з останніми заявами МЗС РФ щодо виконання Україною Мінських домовленостей.

"17 листопада МЗС РФ оприлюднило коментар свого офіційного представника у зв'язку із нещодавньою німецько-французькою заявою щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Висока оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини і Франції тих зусиль, яких докладає Україна на шляху до послідовного виконання Мінських домовленостей викликала в МЗС РФ шквал необґрунтованої критики та маніпулятивних звинувачень", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що ці заяви не відповідають дійсності і є невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику РФ щодо України.

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"МЗС України категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення щодо спроб української сторони «дезавуювати Мінські домовленості»… Україна, за активної ролі Німеччини та Франції у нормандському форматі, й надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у рамках нормандського формату і ТКГ", - наголосили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

На зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції 13 листопада обговорювався підготовлений українською стороною план дій для досягнення миру на Донбасі.

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