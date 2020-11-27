Данілов анонсував нове рішення РНБО щодо ситуації на Донбасі

У грудні закінчується термін дії плану А, який передбачав розв'язання конфлікту на Донбасі політико-дипломатичним шляхом. Наразі готується нове рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляє Укрінформ, про це секретар РНБО України Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Фокусу.

«7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях. Не знаю, яким воно буде - відкритим чи закритим», - повідомив Данілов.

Він також зазначив, що остаточне рішення про подальші кроки в цьому питанні приймає Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський провів закрите засідання Ради національної безпеки та оборони України напередодні зустрічі з лідерами "нормандської четвірки". Раніше, 3 грудня, під час наради в Офісі Президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.