В Україні немає проблем з медичним киснем, є питання до логістики - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що в країні немає проблем з наявністю кисню, однак, існують проблеми логістики та технічного забезпечення медустанов.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю Фокусу.

«Проблеми з киснем у країні немає. У нас є майже два десятки сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають. Так, виникають нестандартні ситуації - бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище», - запевнив керівник Радбезу.

Відповідаючи на запитання, за яких умов буде введено тотальний карантин, Данілов відповів, що все залежить від поведінки громадян.

"Наша система моніторингу "СОТА", яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці вперед спрогнозувати ситуацію по всій країні і по окремих регіонах. Є оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з COVID-19», - розповів Данілов, додавши, що не хоче говорити про другий сценарій. Але за умови дотримання рекомендацій медиків, Україна в середині грудня може вийти на позитивну динаміку.

«Епідемію можна зупинити, якщо кожен із нас перебуватиме в умовах особистого карантину - зведе до мінімуму кількість контактів, буде користуватися всіма засобами захисту. Поки ж зайдіть на базар чи магазин - ніхто не дотримується дистанції, і це проблема. Всі мають зрозуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, а й за тих, хто поруч», - підкреслив Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 27 листопада зареєстровано 16 218 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19. За минулу добу госпіталізовано - 2 069 осіб; летальних випадків - 192.