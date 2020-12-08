ВР планує «бюджетний» день на 15 грудня, позачергового засідання не буде — депутатка

ВР планує «бюджетний» день на 15 грудня, позачергового засідання не буде — депутатка

Укрінформ
Верховна Рада планує розглянути проєкт Державного бюджету на 2021 рік на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня, позачергову Раду для розгляду цього питання не скликатимуть.

Як передає Укрінформ, про це розповіла заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Позачергового засідання на цьому тижні не буде, це вже очевидно. Бюджет попередньо в графіку Верховної Ради буде стояти на вівторок, 15 грудня. Я сподіваюся, що оперативно зможе прийняти Верховна Рада, і це не перетвориться на добу обговорень усіх правок”, - сказала депутат.

Кравчук зауважила, що окрім Держбюджету-2021 у Верховної Ради ще є багато завдань на останній пленарний тиждень у грудні.

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“До бюджету, очевидно, будуть стояти для прийняття ще два законопроєкти, які готувала робоча група, які стосуються, власне, яким чином будуть перевірятися декларації суддів Конституційного Суду. Це два законопроєкти, які зареєстровані і мають бути розглянуті наступного пленарного тижня”, - зазначила Кравчук.

Як повідомлялося, 27 листопада законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік.

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